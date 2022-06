"Stärk Nynäshamn som sjöfartskommun"

Nynäshamn byggdes som just en hamn i början av 1900-talet, men idén om en hamn hade funnits under lång tid eftersom förutsättningarna för hamnverksamhet är särskilt bra just här. Det är tillräckligt djupt för stora fartyg, kort insegling från öppet hav och isfritt på vintern.

Under många decennier dominerades näringslivet av två giganter: raffinaderiet och televerkstaden. För 45 år sedan jobbade hälften av kommunens arbetande befolkning på något av dessa två företag eller inom kommunen. I dag ser läget helt annorlunda ut med betydligt fler och mindre företag. Trots att hamnen var det centrala när Nynäshamn grundades så är det först nu, med öppnandet av Norviks hamn, som sjötransporter kan börja hävda sig som en riktigt tung näringsverksamhet i kommunen.