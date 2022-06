Utställning om Stora Vika visades i Sorunda bygdegård

Inne på bygdegården arrangerades en fin utställning om det forna Stora Vika. Några eldsjälar hade sammanställt en väldigt omfattande och detaljerad beskrivning av Stora Vika. Vad jag kan förstå under den tid som Cementa fanns där.

Cementas anläggning i Stora Vika började byggas 1946, då Skånska Cement köpte in mark av Stora Vika by. Här har ättlingar till de som jobbat på fabriken berättat om tiden mellan åren 1946 – 1966. I utställningen finns återgivet allt som hänt under de åren.

Under Cementas tid gjordes mycket för folket i Stora Vika, bland annat med byggnationer. På orten fanns fritidsgård, bageri, bensinmack, textilbod, Konsum, postkontor – ja, allt som behövs i ett samhälle.

Midsommarfirande och mycket annat arrangerades till de boendes glädje. Ungdomsorkester som spelade pop, Östgötabiografen. De flesta känner till sången ”Adress Rosenhill”. Den skrevs av Gösta Cenerstam, som var född i Marsta gård år 1917. Det fanns även en livaktig idrottsförening, som bland annat tävlat i en välgörenhetsturnering i fotboll i den tyska orten Enden 1947 och där vunnit brons.

Det här var ett litet ”plock” ur den fina utställningen. Kanske räknar man med att ställa upp den igen i något sammanhang. I så fall rekommenderas att gå och se den!

Anna Möllerfält