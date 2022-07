Toner och tankar vid sockenstugan i Ösmo

Till sockenstugan i Ösmo, har man under sommaren kunnat åka eller gå för att bevista deras våffelcafé, där man med en kopp gott kaffe och en våffla med sylt och en klick grädde, kunnat träffa någon bekant eller obekant och ha en givande stund med att prata med varann. Kanske var det ett sällskap, som träffades här och umgicks under enkla former. På onsdagarna gavs underhållning som kallades ”toner och tankar”, där någon hade något tänkvärt att berätta eller man bjöds på sång och musik. Vid vårt första besök fick vi oss till del en upplevelse från Taizee – ett kloster i Frankrike. Allan och Fredrik berättar om sin resa dit, varifrån de kom hem för några dagar sedan. Det var säkert en oförglömlig upplevelse för dem och intressant för oss lyssnare.

Den andra onsdagen vi var där, träffade vi församlingens vikarierande organist, Elisabet Sköld, som berättade om händelser som skett under 20-talen under åren 1700, 1800, 1900 och nu vårt 2000-tal. Bland annat om farsoter som drabbat mänskligheten genom olika form av härjningar under 20-talet under de århundradena. Dessutom spelade hon och vi besökare sjöng med.

Den sista onsdagen för ”toner och tankar”, bjöd Elisabet Sköld, tillsammans med sin son Lukas, på musik och sång med temat ”drömmar”. Lukas sjöng ur ”Jesus Christ Super Star” sången som handlar om Pontius Pilatus. Elisabet bjöd på ett pianostycke. De besökande ville ha ”mer” av den fina duon mor och son. Vi bjöds på ”Dream a Little Dream of me” samt ”Fly me to the moon”, mycket fint. Lukas är ung och har en framtid som sångare, hoppas han tar vara på den. Onsdagen den 13 juli höll Fredrik Sollner ett föredrag om den Heliga Birgitta. Han inledde med att läsa Birgittas bön, ”Herre visa mig vägen och gör mig villig att vandra den”. Heliga Birgitta föddes i början av 1300-talet på Finsta i Uppland. Hennes far var riksråd och hennes mot var hovdam vid hovet. Birgitta var släkt, med Gustav Vasa. Hon giftes bort endast 13 år gammal med Ulf Gudmundsson, som då var 18 år. Hon var det mest kända helgonet i världen. Dessutom var hon förmögen. Hon gjorde en pilgrimsresa till Jerusalem vid 68 års ålder och fick då en ”upplevelse” i Betlehem. Hon dog i sitt hem 70 år gammal och helgonförklarades 1391, 18 år efter sin död. Hennes syster Katarina skall enligt sägen ha varit gift med någon på Hammersta.

