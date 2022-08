Jag vaknar varje morgon i vargtimmen då inget skydd finns mot alla ödesmättade och sorgliga tankar som ständigt tränger sig på. Att aktivera sig fysiskt under dagen hjälper för stunden. Sorgen och rädslan är stor över hur världen ser ut just nu. Utsläpp som förgiftar naturen och värmer upp jorden så att djur och natur går under.

Sorgen och rädslan är stor över makthungriga och farliga ledare i en mängd länder, vars mål inte är att göra det bättre för mänskligheten, utan att se om sitt eget hus. Nu när världen verkligen behöver empatiska och kloka ledare som kan samarbeta och lösa problemen. För människan kan om hon vill...