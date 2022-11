Dags för Årets Lussekatt 2022 – nominera din sötnos här!

Egentligen kan man inte tävla i sådant här, eller hur? Alla katter är ju charmiga på sitt sätt – korthåriga, långhåriga, nakna, lockiga, små eller stora, de är alla fina på sitt sätt – och mycket speciella för sina ägare.

Klart är, att under de tre tidigare år som NP har anordnat tävlingen har väldigt många fina kattbilder kommit in! Nu hoppas vi att hussar och mattar där ute åter igen vill skicka in bilder på sina älsklingar. Det spelar ingen roll om man har varit med förut, eller om man är ny på catwalken.

Det måste dock vara en bild på en katt som lever i all välmåga – och som bor i Nynäshamns kommun eller på Muskö – eftersom vi vill komma och intervjua vinnaren när tävlingen är avgjord.

När NP startade tävlingen ”Årets Lussekatt” år 2019 vann den bastuälskande Spångbrokissen Sazou. Året därpå var det Svärdsöbon och chillaren Alfons som tog plats i rampljuset. År 2021 blev det stadskatten Sixten den röde som tog hem priset.