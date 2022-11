Under historien har det funnits jordar som kallades utjordar och som på kartorna ses avskilda från odlingsmark och annan mark. Vissa av dessa har en bakgrund som senmedeltida ödegårdar, många gånger handlar det om gårdar som ödelades under någon av de stora pestepidemierna år 1350, 1359–1360, 1368–1369 och den sista 1710–1713. Det var under Vasatidens 1500-tal som det blev vanligt att benämna mark som tillhört tidigare ödelagda gårdar som just utjord.

Olof Karsvall berättade att ödegårdsforskningen har varit stor under 1900-talet men att den i Sverige i början fick konstiga resultat, nämligen att det nästan inte fanns några ödegårdar i Sverige.

–I England och Norge såg det annorlunda ut, men där hade man också betydligt mer medeltida källmaterial, berättade han.