För att skapa en autentisk lärsituation bjöd Naturskolan och lärmiljöutvecklaren in sig hos årskurs 7 i Vanstaskolan för att hålla workshops på ett antal tekniklektioner. I samarbete med teknikläraren genomfördes de under förra läsåret. Eleverna själva skulle, utifrån vissa förutsättningar, skapa något på sin skolgård med hjälp av 10 pinnar á 40 · 3 cm per grupp. De fick använda vrickborrar, tändstickor, såg, limpistol, smältlim och snören. En av modellerna skulle sedan byggas av Janne i full skala där elevernas pinnar ersatts av stockar i storleken 400 · 30 cm.

Förutsättningar: Ni får använda 10 pinnar á 40 x 3 cm per grupp, ni får kapa pinnarna, det ni bygger får inte förankras i marken, alla pinnar måste fästas i varandra, höjd i full skala får högst vara 100 cm ovan mark, ert bygge ska väcka nyfikenhet, ert bygge ska vara stabilt så att man kan gå, klättra på eller krypa på eller under, det ska uppmana till fysisk aktivitet och/eller samspel med andra.

Lärmiljöutvecklaren och Naturskolan var med på elevernas första tekniklektion och de grupper som behövde mer tid för att göra klart fick ytterligare en lektion där endast tekniklärare närvarade. En modell utsågs sedan till den som Janne skulle bygga. Spången upp till sittplatserna gjordes bredare än i modellen för att vara tillgänglig med rullstol. Nu finns installationen på plats för eleverna att nyttja på bästa sätt.

Robert Lättman-Masch, Nynäshamns Naturskola