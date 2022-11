Med tanke på debatten i Norrtälje om orimliga politiska arvoden är det hög tid även för Nynäshamns politiker att tänka efter innan arvodesgruppen fattar sina beslut.

Bakgrunden är att vi har ett basarvode som grundar sig på arvodet i riksdagen som nu blir 71 500 per månad. Jag vill i detta inlägg ta upp ett arvode som exempel.

Ett oppositionsråd erhåller 1,2 av basarvodet vilket blir 85 800 kronor per månad, 1 029 600 kronor per år. Till denna summa tillkommer kostnad för kontor och service i kommunhuset. Totalt ca 1,3 miljoner per år. Vid en halvtidstjänst cirka 650 000 per år.