Så blir julbion på Folkets hus – med nya projektorn: ”Som natt och dag”

”Håkan Bråkan”, ”UFO Sweden” och ”Avatar – the way of water” är några av filmerna som visas på Bio Vågen under mellandagarna. Det är de första filmvisningarna sedan i juni, när bions projektor kraschade. Sedan dess har det varit en utdragen process att få bion tillbaka på fötter, säger Mikael Persson på Folkets hus.