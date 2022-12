Denna kväll var det sverigepremiär av hennes verk The ballad of the brown king, i regi av Katarina Rudérus.

Medverkande var Ösmo-Torö kyrkokör, Ösmotetten, Haninge Sinfonietta samt Hanna Fritzon (sopran) och Linus Flogell (baryton).

Katarina hälsade alla välkomna och programmet inleddes med att kyrkokören sjöng ”Öppna en väg” av Anna Cederberg Orreteg. ”Betlehems stjärna” sjöngs av Linus Flogell. Hanna Fritzon framförde ”Jul, jul, strålande jul”. Där fick vi lyssna till en lite annan sättning i melodin, än den vi är vana vid. Men även den är så mäktig och till Hannas höga fina sopranstämma, kan man njuta till fullo.

Ösmotetten består av sex vackra damröster under ledning av Katarina. De framförde ”There is no rose” av Agnet Sköld.

Så till verket som består av nio sånger, varav jag nämner några: ”Sing Alleluia” , ett mäktigt framförande av kyrkokören, som ”lyfte” hela kyrkorummet. ”Mary had a little baby”. en vacker melodi, precis som titeln på sången. ”Now when Jesus was born” sjöngs av alla männen i kören. ”Alleluia Christ the king” blev en värdig avslutning på detta fina program.