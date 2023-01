Vid årsskiftet kom ett paket från Kina till naturskolan. Paketet innehöll två till kinesiska översatta böcker. Den ena boken innehåller ett kapitel ur Nynäshamns naturskolas bok "Att lära in ute året runt" som utgår från de olika teman som erbjuds elever i Nynäshamns kommun vid besöken på naturskolan. Övrig text i boken står naturskolorna i Karlstad och Eskilstuna för.

Den andra boken som översatts är "Leka och lära naturvetenskap och teknik ute" som Nynäshamns naturskola skrivit tillsammans med naturskolan i Lund. Hela boken på 350 sidor har översatts och kommer nu bli tillgänglig för lärare i Kina.

När vi frågar vår kontakt i Kina om varför det nu plötsligt uppstått ett intresse för dessa böcker får vi följande svar. Den kinesiska regeringen fokuserar nu på hållbar utveckling och president Xi har sagt att ” Green water and green mountains are golden mountains and silver mountains”. Att förbättra den ekologiska statusen kommer alltså att ge ökad produktivitet anser han.