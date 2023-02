Jag kan inte tänka mig att butiken inte har råd att ha tillräckligt med personal.

En annan sak som också verkar märkligt i denna butik. De tar nästan 70 kronor per kilo för tomaterna, vem köper det? Nu kan man köpa tomater för 30 kronor per kilo i en annan butik i Nynäshamn. Butiken tar in miljonbelopp i vinst per år, så då kan de tänka "det man förlorar på gungorna får man ta in på karusellerna".

Jag har handlat länge, länge på Ica Maxi, men börjar fundera på om man skall fortsätta där.

Fundersam kund