Nu är vi 30 000 – fler flyttar till Nynäshamn

Kommunens befolkning växte i fjol rejält, för andra året i rad. Enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån ökade invånarantalet med 548 under 2022 och 684 under 2021. Det är mycket höga tal, jämfört med siffrorna under det senaste decenniet, då det brukade flytta in omkring 300 personer per år. Inflyttningen till nybyggda bostäder står för merparten av befolkningsökningen.