Replik på Per Edströms och Sea Vind Offshores svar på min tidigare insändare.

”Syftet med Häringe–Källskärens Natura 2000-område är att bevara en utpräglad och en av exploatering opåverkad ytterskärgård med rika förekomster av häckande och rastande fåglar, samt att även fortsättningsvis vara en av Östersjöns starkaste tillhåll för säl. Området utgör ur ornitologisk synpunkt ett av de viktigaste reproduktionsområdena i regionen.

Området är även betydelsefullt som rast- och ruggningsplats för sjöfågel. Ejderhannar samlas i flockar om tusentals under försommaren i grundområdena söder om ökedjan. Området runt Hävringe betecknas som ett av de viktigaste tillhållen för gråsäl i egentliga Östersjön. Under pälsbytarperioden i slutet av maj och början av juni räknas mer än 2500 djur i Södermans län, varav merparten inom Natura 2000-området.”

Rakt igenom detta Natura 2000-område planerar Sea Vind Offshore att gräva ner ett flertal kablar från vindkraftparken in till Oxelösund. Vid anläggningen under två års tid kommer arbetsfartyg borra, gräva och påla och uppföra 182 vindkraftverk med 135 meters höjd som förses med vitt högintensivt blinkande ljus i parkens yttre delar, medan alla inre markeras med medelintensivt fast rött ljus. Parken blir den hittills största i Östersjön. Tätt placerad in på kusten.

I en artikel i Södermanlands Nyheter 2022-06-21 framgår genom Maria Brolin, en av ägarna till Sea Vind Offshore, att ett starkt avgörande skäl till parkens placering är närheten till Oxelösund och SSAB:s planerade produktion av ”green steel”, vilket kräver stora mängder fossilfri el. Men det ligger något djupt ologiskt i att ”räddningen för klimat och miljö” skulle vara stora industriliknande anläggningar i känsliga kustområden.