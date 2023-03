Med bravur och kraft inledde Bandmasters med ”Eye of the tiger”. Sedan följde ledmotivet ur filmen ”Titanic”, med ett fint intro och mellanstick av flöjter.

Nynäs concert band spelade ett Star Wars-medley i ett mycket proffsigt framförande. De fortsatte med ”That´s what friends are for” av Burt Bacharach. Detta som en hyllning till den nyss avlidne kompositören.

”Singin' in the rain” , av så många en välkänd melodi från filmen med samma namn. Visst minns vi väl Gene Kelly, där han dansar i regnet? Här med trumpetsolo av vår eminente Anders Ellman, så mäktigt.

Kenneth Skafvenstedt gjorde sin stämma hörd i ”I´ll never fall in love again”. Även detta en Bacharachkomposition. Här fick vi Kenneths personliga tolkning av melodin som tjusade publiken.

En av höjdpunkterna under konserten var, då fyra blåsare med ackompanjemang, framförde ”Fly me to the moon”. Ett mycket vackert uppförande med en vacker klang.

Ur musicalen ”Hair” – nu aktuell i Stockholm – lyssnade vi till ”Aquarius” och ”Let the sunshine in” samt ett ABBA-medley med bekanta melodier. De båda orkestrarnas favorit ”Wallace & Gromit” avslutade den härliga konserten.

Så mäktigt, så medryckande musik från dessa två orkestrar med en dirigent, som med inlevelse ledde detta fina framförande på söndagseftermiddagen. Jag vill även nämna, att Ösmo kyrka var fullsatt och jag kan gå i god för att alla trivdes. Stort tack till Kulturskolan!

Anna Möllerfält