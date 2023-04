Regskyltar i massor försvinner i Nynäshamn

Måndagen den 24 april kom det in fjorton anmälningar från bilägare i Nynäshamn, om stölder av registreringsskyltar som skett under helgen. Sedan dess har anmälningarna fortsatt att strömma in. På torsdagsförmiddagen var de uppe i 25, berättar Håkan Leiborn, förundersökningsledare på Nynäshamnspolisen.