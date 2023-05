Linje 861 bevaras med nuvarande turtäthet för att säkerställa ett pålitligt alternativ till pendeltågstrafiken.

Linje 898 avgår, utöver nuvarande avgångstid, en gång per natt under natten mot lördag och natten mot söndag, för att säkerställa kommunikationen till Nynäshamn då tågen inte går.

Priset för en enkelbiljett halveras till och med 1 januari 2024.

Linje 848 inkluderar Nynäshamns station och Västerhaninge station vid varje rutt; fortsättningsvis avgår varje 30:e minut under rusningstrafik, samt varje 60:e minut under övrig tid, måndag till fredag. Samt att en linje med samma rutt avgår en gång per natt under natten mot lördag och natten mot söndag, för att säkerställa en regelbunden och pålitlig kommunikation även till kommunens ytterkanter.

Bodil Ekholm, gruppledare för Vänsterpartiet Nynäshamn

Ask Fernström, politisk sekreterare för Vänsterpartiet Nynäshamn