Till minne: Petter Fagerlind

Jag möts av det sorgliga beskedet att Petter Fagerlind har lämnat oss efter en kort tids sjukdom och blir sittande här med alla minnen som Petter lämnar efter sig.

Jag minns tillbaka till vårt första möte som var i Storhogna någon gång i slutet av sjuttiotalet då Petter och hans familj kom och hälsade på min familj. Kanske var jag sju-åtta år vid det tillfället.

Vår relation började på allvar ta fart i samband med att jag drivit mitt byggföretag i några år och var i behov av hjälp med projektering, dimensionering och annat smått och gott i mitten av nittiotalet. Samarbetet intensifierades när förvärvet av RFV:s gamla sjukhus stod inför dörren i slutet av 1999.

Många projekt av olika slag har det blivit tillsammans och det är inte alltid vi varit överens i sak, men i grunden har jag alltid känt att vi delat syn på vad som är rätt och fel. Ibland iklädde vi oss lite olika roller i samband med förhandlingar. "The good guy and the bad guy". Petter passade vanligtvis bäst som the bad guy.