Nynäshamn är faktiskt en stad och är beroende av en fungerande kollektivtrafik för arbete, fritid och sjukresor och alla andra ingredienserna i livet.

Men inte bara för oss som bor här är Pendeltågen viktiga. Alla våra besökare och alla de som ska till någon av de många färjeförbindelserna till och från Nynäshamn.

Har Region Stockholm ens tänkt på att det förutom Gotlandsbåten också går båt till Finland, Lettland och Polen härifrån? Plus alla skärgårdsbåtar. Att helt eller delvis stänga av trafiken så som skett senaste året är under all kritik – det är skandal!