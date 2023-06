Slog igenom på 80-talet – här lever syskonduon lantliv i dag

Ur högtalarna pumpar den nya singeln ”Searching for a way to live” som släpptes i mitten av maj. Vid matbordet tittar Anne-Lie Vainik och Anders Thorslund på varandra i samförstånd över en detalj i musiken. I videon på väggens tv-skärm ses Anne-Lie i olika yrkesroller; i polisuniform, med prästkrage, i sjuksköterskeuniform och som militär. Hon skrattar. Det gör hon ofta.