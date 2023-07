Kampen är över för våra barn och våra fantastiska dagmammor i Stora Vika. Efter att ha blivit utsatta för stress under flera månader, med olika bud om de får ha kvar sin verksamhet eller inte och med våra barns bästa i sina tankar har två dagmammor valt att säga upp sig.

Som vuxen hade jag förmodligen aldrig fått den frågan från arbetet men bara för att det är barn, våra yngsta medborgare, kör man över och förminskar deras behov och rätt i samhället. I augusti drar höstterminen igång igen och jag har ingen aning om vad som väntar mitt barn. Min semester är planerad sen länge och jag har inga föräldradagar kvar att planera för att skola in mitt barn på nytt. Den kostnaden kan kommunen stå för i så fall.

Hade vi vårdnadshavare blivit förvarnade i god tid hade vi kunnat få en chans att söka oss till en annan pedagogisk omsorg eller annan förskola. Men den möjligheten tog rektorn ifrån oss.

Eva, Marita och Anna har gjort ett alldeles makalöst arbete. Under årens gång har de hjälpt forma och fostra, delat kunskap och givit kärlek till så många människor. Människor som idag valt att söka sig till just deras verksamhet för att de goda minnena från barndomen väger tyngre än fina akademiska ord citerade från en by i Italien.

Eva, Marita och Anna, tack för allt ni givit våra barn!

Sandra