Per Johannisson, ordförande i Villaägarföreningen, var dagens gästtalare. Han berättade att vi som bor i Ösmo tidigt ville framföra våra synpunkter till Nynäshamns kommun om förtätningen. År 2019 startade Villaföreningen samverkansgruppen ”Framtid Ösmo 2030” med föreningar, vilken tog fram ett förslag. Per Johannisson, Ulla Laiho, Otto Svedenblad och Tony Kullman överlämnade förslaget år 2020 till Harry Bouveng, som då var kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun (rapporterat i NP 2020-09-25). Detta var ett unikt initiativ till samarbete som inte tillämpats tidigare.

Per Johannisson, Villaägarföreningen Ösmo. Foto: Ulla Laiho/PRO Ösmo

Av förtätningsplanerna presenterar kommunen fem etapper och startar med etapp 1, som nu 2023 är ute på remiss. Per uppmärksammade oss på att plankartan är det juridiska dokument som gäller och som kommunens planbeskrivning hänvisar till. Plankartan har gjorts av företaget Titania, som i maj 2020 av kommunen tilldelades rollen som ankarbyggaktör i utvecklingen av centrala och södra Ösmo.

I planbeskrivningen som kommunen gjort står om byggnationen att ny, låg och tät blandad bebyggelse i kvartersstruktur bildar ramen för den småskaliga stadskaraktären. Bebyggelsen ska inte överstiga fyra våningar plus inredd vind. Av plankartan kan man se att husen har höjder på upp till 21 meter i nockhöjd närmast centrum och 18,5 bland annat längs Nyblevägen men förklarande referenshöjd för 0-nivå saknas. Plankartan stämmer inte med texten i planbeskrivningen. Medlemmarna kunde följa det han sade på underlag som delats ut.

Per konstaterade vidare att undersökningar saknas och till och med de underlag som kommunen hänvisar till är inte kompletta. I dagvattenutredning konstaterar även utredaren många brister i undersökningen som behöver åtgärdas före byggstart. Per berättade också att Titania köpt huset där Priskrossaren och Apoteket finns och att hyresavtalen är uppsagda. Priskrossaren har lagt ned verksamheten och Apoteket letar nya lokaler. Mycket mer diskuterades under medlemsträffen än detta axplock.