Lars Weldt var präst i Ösmo under nästan 40 år och det är alltså hans handstil och kommentarer man möter i kyrkoböckerna. Helene berättade att hon började plöja kyrkoböckerna och blev mer och mer nyfiken på Lars Weldt och hans familj. Lars föddes 1656 i Ösmo där hans far Olof Weldt också var präst. Familjen bodde då i den gamla prästgården, ett hus som fortfarande finns kvar idag. Hans mor hette Maria Malmander och hon omkom tragiskt i en drunkningsolycka vid Brandalssund när Lars var 15 år. Maria själv var endast 31 år gammal.

Helene, som själv är aktiv i vår förening, berättade att hon inte hunnit släktforska så mycket på sin egen släkt under ett par år utan att hon lagt all sin kraft på Lars Weldt och hans familj. Intresset för Lars Weldt väcktes 2019, då hon skulle skriva en artikel om 300-årsminnet av rysshärjningarna 1719.

Lars gick i sin fars fotspår och blev prästvigd 1676. Hans första tjänst var som huspredikant hos fru Helena Flemming på Djursnäs och senare på Fållnäs. Helena Flemming var en kvinna som betytt mycket för både Ösmo och Sorunda socknar. Hon skänkte bland annat Nyble till kyrkan för komministerns räkning. År 1683 gifter sig Lars med Maria Hästsko och de får tillsammans 6 barn innan Maria dör 1695 i barnsäng. Lars, som står ensam med flera små barn, gifter om sig med Elisabet Columba. Men också hon dör efter något år. År 1691 dör Lars far Olof och Lars efterträder honom som präst i Ösmo där han kommer att verka fram till sin död 1731.

Det var i korthet lite om Lars Weldt och hans familj. Under forskandet blev Helene mer och mer intresserad av vad man kan få fram om ”vanliga” människors liv genom kyrkböckerna.

Lars fick ju under sin ämbetstid hantera många svåra händelser som satt spår i vår historia. Det var missväxten under slutet av 1600-talet då det noteras i dödböckerna om människor som svalt ihjäl. Det var pesten 1710 då över 300 personer dog bara i Ösmo socken mot ”normalt” 40 stycken. Och inte minst rysshärjningarna 1719 då hela kustremsan brändes och människor flyktade för sina liv. Då fick Lars skriva in i dödboken om de två små pojkarna som drunknade under det att deras mor våldtogs.