Liz Lane kommer från England. Hon började komponera i tidig ålder och fick bred mediebevakning som barnkompositör. Hon har en doktorandexamen från Royal College of Music. Hon började skriva för brassband för fem år sedan. Hon är kompositör i föreningen Open Up Music – en välgörenhetsorganisation för handicapledda orkestrar för unga musiker.

Orkestern spelade ytterligare två stycken av Liz Lane, ”Beyond the Light” och ”Hymn to the Cross”. Liz Lane berikade konserten i vår kyrka med sin fysiska närvaro, fint. Hon berättade för oss om tillkomsten av sina här spelade kompositioner.

Svenskan Rebecca Lundberg har komponerat ett stycke som hon kallar ”Pater Noster”, det latinska namnet för ”Fader Vår”. Här hörde vi Anna-Lena Persson som solist på flugelhorn. Driven solist i den stora orkestern.

”March from the Jazz Suite” av Dimitri Shostakovich, var ett mäktigt stycke som berörde. Konserten avslutades med ”Northern Landscapes”, ett mäktigt musikstycke indelat i fyra satser. Skrivet av Peter Graham, en produktiv brittisk kompositör för brassband, född i Skottland.

Södertörns Brassband har gästat Ösmo kyrka tidigare och de ville gärna komma tillbaka, hörde vi. Jag kan nog lova att åhörarna också vill det. Det är en driven, samspelt orkester och den unge dirigenten Erik Westin, bjuder på sig själv med ett kroppsspråk i sin utövning, som även engagerar åhörarna.

Vi tog oss hem i den lite svala septemberkvällen, fyllda av denna upplevelse.

Anna Möllerfält