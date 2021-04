60-plussare i Nynäshamn rekommenderas att kontakta vaccinationsmottagning – inte vänta på lokala vårdcentralen

Från och med onsdagen är det möjligt för personer som är mellan 60 och 64 år att boka tid för vaccination mot covid-19 på någon av de 15 särskilda vaccinationsmottagningar som finns i Stockholms län.

Region Stockholm betonar att personer som är mellan 60 och 64 år i första hand bör vända sig till dessa vaccinationsmottagningar. Om man är i den åldern, bor i Nynäshamn och vill vaccinera sig ska man alltså inte gå att vänta på att bli kontaktad av sin lokala vårdcentral.

Vårdcentralerna kommer successivt gå över till att vaccinera medicinska riskgrupper och personer med LSS-insatser, uppger Region Stockholm. Även personer som är över 65 år kan boka tider på de särskilda vaccinationsmottagningarna.

– Under veckan har vaccinationsmottagningarna hög tillgänglighet och en kapacitet på cirka 42 000 tider. Just nu finns bokningsbara tider och antalet ses över löpande. För att vaccineringen ska ske så smittsäkert som möjligt måste alla vaccinationer förbokas. Det går inte att besöka en husläkar- eller vaccinationsmottagning för en drop-in tid, säger regionens vaccinsamordnare Magnus Thyberg i ett pressmeddelande.

Tider hos vaccinationsmottagningarna bokas i första hand via Region Stockholms app Alltid Öppet. Det finns också en telefonbokningstjänst via 1177, för personer som inte kan boka via digitala lösningar eller som inte har bank-id.