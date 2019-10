Aggressiv personal och spyor i poolen – Haningebo anmäler mardrömssemester till ARN

Anmäl text- och faktafel

Ett ungt par som bor i grannkommunen Haninge åkte i somras på en charterresa till Tunisien. Semesterturen levde inte upp till förväntningarna och nu har kvinnan gjort en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Personalen på hotellet uppträdde aggressivt, enligt anmälan. Kvinnan uppger att hon och hennes sambo var rädda för personalen, eftersom de med jämna mellanrum blev utskällda. Hon upplevde också att några killar som arbetade vid poolen "spanade in henne" på ett opassande sätt. Däremot vägrade poolkillarna att städa bassängen, då någon hade kräkts i den.

Paret hade beställt en "all inclusive"-vistelse men den mat som serverades var, enligt anmälan, under all kritik. Den kyckling som serverades var i stort sett rå. Brödet var mögligt.

Det hotellrum som paret fick bo i hade ett badrum som under flera dagar var översvämmat, på grund av ett vattenläckage. De fick i stället använda en toalett som fanns vid receptionen. Men att ta sig till den toaletten var något av en utmaning, eftersom hotellets lampor var helt trasiga.

Researrangören har sagt sig vara villig att betala tillbaka 1 000 av de totalt 13 528 kronor som resan kostade. Paret kräver att få minst hälften av kostnaden tillbaka. Om ARN anser att paret har rätt, kan nämnden rekommendera företaget att göra en återbetalning.

Fakta: Bra att tänka på när man klagar på en paketresa

• Reklamera så snart du kan och direkt till arrangörens representant på plats på resmålet. Arrangören ska då genast hjälpa dig och hitta en lösning på problemet. Om det inte går att lösa på plats kan du ta ditt ärende vidare när du kommer hem.

• Om ett arrangemang som hör till resan ställs in, till exempel en utflykt, ska arrangören ordna något annat lämpligt. Det får inte kosta dig extra. Om det inställda arrangemanget innebär en försämring för dig kan du ha rätt till prisavdrag.

• Om något annat på resan inte uppfyller det som du och arrangören kommit överens om när du köpte resan ska arrangören i första hand rätta till felet. Du kan ha rätt till prisavdrag för den tid felet fanns och i vissa fall också ha möjlighet att häva avtalet och få pengarna tillbaka.

Källa: Konsumentverket