Hemköp sms:ar ut grillerbjudande trots eldningsförbud

Sms:et som skickades ut av Hemköp har upprört många i Sverige.

– Jag är så himla arg. Det är så fult och så omdömeslöst. Jag menar, tänk dig själv att vara där uppe i bränderna och så skickar de ut ett sånt här sms där det står att det är självklart att man ska grilla. Fruktansvärt, säger en läsare till Aftonbladet.

Inte långt efter utskicket bad Hemköp om ursäkt på sin Facebook-sida.

”Det producerades under våren när situationen var en annan. Under dagarna har vi arbetat med att stoppa all reklam som har med grill utomhus att göra då det råder eldningsförbud. Trots våra ansträngningar så lyckades dock detta SMS ändå skickas ut. Vi ber återigen verkligen om ursäkt för detta”

Konsumentminister Per Bolund (MP) vill förbjuda försäljning av engångsgrillar när det råder eldningsförbud. Han kommer till hösten att kalla branschföreträdare till samtal om detta.

– Jag blir upprörd när jag ser att det fortfarande säljs i hela landet. Jag tycker att affärerna gemensamt måste bestämma sig för att man inte ska erbjuda eller marknadsföra det när det är så stor risk med att använda dem, säger Per Bolund till Aftonbladet.

Även Björn Björkman, brandexpert på Brandskyddsföreningen, tycker att det är olämpligt att marknadsföra grillprodukter under rådande eldningsförbud.

– De borde plocka bort produkterna ur sortimentet, framförallt engångsgrillarna ska in på lagret direkt, och i stället informera sina kunder om eldningsförbudet. Brandrisken ökar och ökar för varje dag och även om det kommer lite regn så hjälper det inte eftersom markerna är snustorra, säger han till Aftonbladet.