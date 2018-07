Lista: Kom i form i sommar – här är 30 träningsprofiler på Instagram som motiverar dig

AMANDA FRÄNDÉN

● Antal följare: 51 400

● Vem: En av Sveriges bästa inom crossfit. Är personlig tränare och en av huvudpersonerna i ansedda crossfitgymmet Crossfit Solid i Stockholm. Tränar hårt och lyfter tungt. Följ henne här.

PAOLO ROBERTO

● Antal följare: 169 000.

● Vem: 49-årig tv-programledare, skådespelare, tv-kock och före detta proffsboxare. Har på senare år ägnat allt mer tid åt att inspirera andra till träning och välmående, bland annat genom att skriva träningsböcker och vara träningsexpert i TV4. Följ honom här.

SABINA DUFBERG

● Antal följare: 25 200.

● Vem: Personlig tränare, träningskonsult, före detta coach i tv-programmet "Biggest Loser" och har skrivit böcker om träning. Ger ofta träningstips på sitt instagramkonto. Följ henne här.

AKO RAHIM

● Antal följare: 112 000.

● Vem: Före detta kampsportare, som sadlade om och istället satsade på athletic fitness. Numera är däremot mestadels crossfit som gäller. Rahim har också gjort sig känd som karaktären Toro i tv-programmet "Gladiatorerna". Följ honom här.

SABINA DALFJÄLL

● Antal följare: 8171.

● Vem: Personlig tränare som ursprungligen är uppväxt i Angered, Göteborg. Har tränat allt från dans till thaiboxning och basket. Var 2016 en av coacherna i tv-programmet "Biggest Loser". Följ henne här.

MAGNUS LYGDBÄCK

● Antal följare: 114 000.

● Vem: Livsstilscoach och personlig tränare som jobbar med flera världsstjärnor, såsom Britney Spears, Avicii och Harry Styles. Det var också han som byggde Alexander Skarsgårds kropp inför filmen "Tarzan" och Alicia Vikander kropp inför "Tomb Raider". Följ honom här.

SOFIA STÅHL

● Antal följare: 31 500.

● Vem: Föreläsare, PT, hälsoprofil, bloggare och författare till bland annat böckerna "PT-Fias tio i topp" och "Trappträning". Hennes podcast finns här, hennes populära blogg finns här. Följ henne på instagram här.

ANDRÉ JONSSON

● Antal följare: 3611.

● Vem: Från lilla Storlien i Jämtland. Är en svensk världsstjärna i den växande sporten traillöpning. Gillar man traillöpning, eller är nyfiken på vad det är, bör man kika in André Jonsson och hans äventyr. Följ honom här.

RACHEL "YOGA GIRL" BRÅTHÉN

● Antal följare: 2,1 miljoner.

● Vem: En av Sveriges största sociala medier-stjärnor, med hela 2,1 miljoner följare. Är utbildad yogalärare, som blivit känd tack vare instragram. Förespråkar harmoni, wellness, välmående och så klart i synnerhet yoga. Har en hemsida med blogg här. Följ henne här.

KALLE ZACKARI WAHLSTRÖM

● Antal följare: 128 000.

● Vem: Tv-programledare och träningsprofil, som bland annat gjort tv-programmen "Svett & etikett", "Träna med Kalle" och "Gympaläraren". Är också författare till träningsboken "Stark som en björn, snabb som en örn". Följ honom här.

EMELIE FORSBERG

● Antal följare: 170 000.

● Vem: En meriterad svensk världsstjärna inom traillöpning och skyrunning. Är också en utövare av skidalpinism. Gillar man vacker natur i kombination med träning/löpning bör man följa henne. Emelie driver även en blogg här. Följ henne här.

LUKAS HÖGBERG

● Antal följare: 41 900.

● Vem: Före detta boxare och kampsportsutövare. Är numera Sveriges just nu bästa crossfitutövare. Tävlar i Crossfit Games, världsmästerskapen i crossfit, i början av augusti 2018. Följ honom här.

HELENA FALK

● Antal följare: 26 300.

● Vem: Före detta svensk mästarinna i karate, kung fu och tyngdlyftning, samt flerfaldig nordisk mästarinna i boxning. Sadlade om och till crossfit och tillhör nu Sveriges elit. Har tävlat i Crossfit Games. Är även känd som gladiatorn Sky i TV4:s "Gladiatorerna". Följ henne här.

JACOB GUDIOL

● Antal följare: 27 600.

● Vem: En författare, fysioterapeut och skribent med inriktning på träning, kost och näringslära. Han har bland annat släppt två böcker och driver välbesökta bloggen och Facebook-sidan Träningslära. Följ honom här.

BJÖRK ODINSDOTTIR

● Antal följare: 114 000.

● Vem: Före detta gymnast, som numera är personlig tränare och en av en av Europas bästa crossfitutövare. Har tävlat i Crossfit Games både individuellt och i lag. Är även känd som gladiatorn Björk i TV4:s "Gladiatorerna". Följ henne här.

HUGO ROSAS

● Antal följare: 77 100.

● Vem: Fitness-, crossfit- och träningsprofil, som även författat boken "Superkroppen". Hans blogg är en av Sveriges allra största och populäraste träningsbloggar. Följ honom här.

EMELIE HOLLSTEN

● Antal följare: 78 100.

● Vem: Träningsprofil som driver en välbesökt blogg. Har även det egna klädesmärket "Restless by Em". Är gift med förre gladiatorn tillika nuvarande "Biggest Loser"-tränaren Micke Hollsten. Följ Micke Hollsten här och Emelie här.

PETER BLÁHA

● Antal följare: 59 500.

● Vem: Känd som tv-gladiatorn Panzar. Tidigare landslagsspelare i rugby och numera aktiv inom crossfit. Är full av träningsenergi och det märks på hans Instagramkonto. Följ honom här.

FANNY JOSEFINE AHLFORS

● Antal följare: 172 000.

● Vem: Ägnar sig åt vad hon själv kallar ninjaträning, som handlar mycket om styrka, klättring och kroppskontroll. Är ofta innovativ i sin träning, vilket märks på hennes instagramkonto. Följ henne här.

SETH RONLAND

● Antal följare: 7073.

● Vem: Utsågs 2011 till årets svenska PT. Har bland annat tränat amerikanska elitförbandet Navy Seals och hjälpt svenska handbolls- och hockeystjärnor med rehabträning. Driver en välbesökt blogg, med många hjälpsamma träningsvideoklipp. Följ honom här.

FAYA NILSSON

● Antal följare: 130 000.

● Vem: Personlig tränare och kostrådgivare, som driver den populära och prisade bloggen Fitness on toast. Har även släppt träningsboken "Fit in 3: The Scandi Plan". Följ henne här.

JOHANNES ÅRSJÖ

● Antal följare: 20 600.

● Vem: Är onekligen Sveriges starkaste man, i och med att han är niofaldig vinnare av tävlingen Sveriges starkaste man (2009–2017). Lyfter tungt och tränar hårt, vilket syns på hans instagramkonto. Följ honom här.

LOVISA "LOFSAN" SANDSTRÖM

● Antal följare: 61 100.

● Vem: Driver en av Sveriges största bloggar med inriktning på träning, hälsa och familjeliv. Är också återkommande träningsexpert i TV4 och i flera tidningar. Berör ofta ämnen som mammaträning och träning under/efter en graviditet. Följ henne här.

KARL DYALL

● Antal följare: 9949.

● Vem: Artist, sångare, dansare, trebarnsfar och crossfitutövare. Har hunnit bli 50 år, men tränar fortfarande hårt och försöker inspirera andra till att följa hans exempel. Följ honom här.

DENICE MOBERG

● Antal följare: 762 000.

● Vem: Fitnessbloggare och träningsprofil. Driver en välbesökt blogg och ett populärt instagramkonto med över 762 000 följare. Följ henne här.

WILLIAM BROMAN

● Antal följare: 104 000.

● Vem: Svensk elitgymnast, som siktar på att en dag få tävla i OS. Tränar hårt och påvisar många gymnastövningar på sitt instagramkonto. Följ honom här.

ISABELLA VON WEISSENBERG

● Antal följare: 98 300.

● Vem: Svensk styrkelyftare, som tävlat och vunnit medaljer i VM i styrkelyft. Har världsrekord i knäböj med 200 kg. Följ henne här.

THOMAS SKOGLUND

● Antal följare: 27 800.

● Vem: Träningsskribent, bloggare, småbarnsförälder och personlig tränare till ett flertal svenska kändisar. Har även agerat träningsexpert i TV4. Följ honom här.

BRITA ZACKARI

● Antal följare: 69 400.

● Vem: Medieprofil, programledare och manusförfattare. Har en omtyckt blogg och driver instagramkontot I Hate Working Out, där hon bland annat ärligt skriver om sitt pendlande träningshat och träningshetsen bland kvinnor. Har också podcasten "I nöd och lyft" tillsammans med maken Kalle Zackari Wahlström. Följ henne här.

MÅRTEN NYLÉN

● Antal följare: 55 500.

● Vem: Personlig tränare och tv-profil, bland annat känd från "Biggest Loser", "Ninja Warrior" och "Nyhetsmorgon" i TV4. Driver även en hemsida, med många nyttiga träningstips. Följ honom här.