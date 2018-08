Tele2 och Comviq hade problem med sina utlandstjänster i över ett dygn – svenskar utomlands drabbades

Anmäl text- och faktafel

Under lördags kvällen skrev Tele2 på sin hemsida att felsökningen med deras underleverantör går framåt och att de hoppas att problemet kommer att vara löst under senare under kvällen. Senare under kvällen var problemet åtgärdat, enligt Tele2:s hemsida.

Felet uppstod på grund av att en av Tele2:s internationella underleverantörer gjorde en teknisk uppdatering, skriver Tele2 på sin hemsida.

Enligt uppgifter till Aftonbladet gick det inte att ringa, surfa eller sms och det pågick i över ett dygn.

– Det är verkligen beklagligt. Vi har gått ut i alla våra kanaler och skrivit att problem uppstått och att vi försöker åtgärda det. Vi uppmanar de som behöver komma i kontakt med folk att uppsöka platser med wifi istället, säger Johan von Heijne, jourhavande presstalesman på Tele2, till Aftonbladet.