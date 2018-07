Varma bussar under sommaren – rekordmånga klagomål

Anmäl text- och faktafel

Tidigare i år undersökte Aftonbladet hur varmt det är på olika bussar i Stockholm. Resultatet visade att flera av bussarna hade så hög temperatur att det blev olagligt att transportera djur.

Enligt SL är målet att temperaturen ska ligga på 22 grader i alla bussar, men det målet har SL haft svårt att nå den här sommaren.

Från och med maj har det hittills har det kommit in 1 400 klagomål till SL angående varma bussar och tåg. Det är 1 000 fler klagomål än vad SL fick in under hela sommaren år 2016.

– Det har varit en väldigt varm sommar hittills. När vi får in klagomål så kollar vi på dem och försöker åtgärda problemet. Innan sommaren inventerade vi också alla bussars luftkonditionering, säger Per Hallberg, presskommunikatör på SL till DN.

Enligt SL blir temperaturen snabbt hög på de vältrafikerade linjerna i Stockholm eftersom det släpps in så mycket varm luft när folk kliver på och av.

SL har under de senaste året satsat på att utrusta fler bussar med luftkonditionering. Cirka 70 procent av SL:s bussar har AC idag. Det finns inget krav på hur hög temperaturen får vara inne i bussarna, det ska däremot vara "god luftkvalitet".

– Vi skulle gärna se att det ställdes ett sådant krav, så det inte riskerar att bli varmt som i en bastu. Generellt är det inga problem med de bussar som har fungerande luftkonditionering. Men det vore bra om man kunde dimma de stora rutorna på något sätt, säger Yoseph Yohannes, skyddsombud och busschaufför, till DN.

Socialdemokratierna i Stockholms läns landsting kräver att alla bussar ska ha luftkonditionering. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) säger till tidningen Mitt i att kravet är att alla nya bussar ska ha AC, och menar att SL jobbar med den frågan.

Entreprenören Arriva som sköter busstrafiken i vissa områden i Stockholm har tidigare skyllt de höga temperaturerna på chaufförerna. Arriva menade att busschaufförerna inte vet hur man använder luftkonditionering.

DN pratar med flera busstrafikanter som tycker att det vore en bra idé att installera öppningsbara fönster på bussarna. Men SL menar att det inte kommer att ske då det skulle motverka luftkonditioneringen.

– Luftkonditioneringen fungerar bäst när fönstren är stängda, som i en bil. Därför är det inte aktuellt att ändra det, säger Per Hallberg på SL till DN.

För busschauffören Agneta Österlind är temperaturen inget problem när hon kör.

– Vi kontrollerar ac:n själva från förarhytten och det är samma temperatur hos oss som ute i bussen. Vissa chaufförer gillar värme. En del har till och med stolsvärmen på nu under sommaren, säger hon till DN.