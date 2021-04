Ännu inte avgjort var nya ”Vi på Saltkråkan” ska spelas in – utspelar sig i nutid

Tv-serien "Vi på Saltkråkan", som spelades in på skärgårdsön Norröra, blev en supersuccé. Nu återuppstår Tjorven, farbror Melker och de andra folkkära öborna när SVT spelar in en modern version av "Vi på Saltkråkan".

– Vi vill göra den till en ännu starkare klassiker, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Var den nya serien ska spelas in är inte bestämt.