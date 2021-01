ÅRSKRÖNIKA: Samarbeten kraschade i den lokala politiken – stökigt läge under 2020

Under inledningen av 2020 var det mesta som vanligt inom lokalpolitiken i Nynäshamn. Men under våren inleddes en samarbetskris som skulle komma att prägla resten av året.

Stopp för alliansens budget

På kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj blev det rörigare än vanligt. Politikerna var djupt oeniga om hur man skulle hantera den styrande alliansens förslag till kommunal budget för kommande år. Den samlade oppositionen ville att förslaget skulle skickas tillbaka för ytterligare beredning, bland annat på grund av de osäkerheter som orsakades av coronapandemin.

– Det blev lite kalabalik och mötet ajournerades två gånger, sade oppositionsrådet Patrik Isestad (S).

– Allianspartierna försökte att stoppa oss från att driva igenom en återremiss av ärendet, trots att oppositionen var enig och hade majoritet. Då frågade jag Harry Bouveng om han vill bli ihågkommen som Nynäshamns första diktator. Det var kanske lite hårt sagt, sade V-ledamoten Bernt Månsson.

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) tyckte att det var märkligt att oppositionen ville skicka tillbaka ett budgetförslag för ny beredning.

– När till exempel Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet lägger fram budgetförslag med idéer som jag inte håller med om, så yrkar jag avslag. Jag ger inte de partierna i uppdrag att gå hem och arbeta om sina förslag, för att de ska stämma bättre överens med mina åsikter.

Samarbetet med Sorundanet kraschade

Någon vecka senare totalhavererade alliansens samarbete med Sorundanet Nynäshamns kommunparti, som hade ingåtts inför maktskiftet 2018. NP publicerade nyheten samtidigt som kommunstyrelsen satt i ett möte.

– Man får säga att det slog ned som en bomb, när vi såg att nyheten kom. Stämningen på sammanträdet är märklig och det började skickas sms mellan ledamöterna, sade oppositionsrådet Patrik Isestad (S) i ett telefonsamtal under en fikapaus.

Harry Bouveng förklarade varför de borgerliga inte längre ansåg att det var meningsfullt att samarbeta med Sorundanet.

– Vi har haft ett samarbetsavtal och vår ambition har hela tiden varit att punkterna i avtalet ska följas och genomföras, i den mån som det är möjligt. Men det är svårt att samarbeta med Sorundanet, vi har till och med haft svårt att få till gemensamma möten, som är en förutsättning för att kunna ha en löpande dialog. Nu när partiet nyligen också yrkade återremiss till vår budget i kommunstyrelsen tycker vi inte att det finns någon anledning att fortsätta.

Sorundanet menade däremot att allianspartierna har varit långsamma med att genomföra de sakfrågor som ingick i samarbetsavtalet.

– Vi är väldigt besvikna. Allianspartierna tog aldrig vår överenskommelse på allvar, sade SN:s partiledare Lena Dafgård.

Daniel Adborn (L) avgick

Kommunalrådet Daniel Adborn (L) meddelade i början av juni att han tänkte avgå från uppdraget som ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. En av orsakerna var att kommunens revisorer rekommenderade kommunfullmäktige att inte bevilja ansvarsfrihet för nämnden.

– Jag har dragit slutsatsen att jag bör lämna det här uppdraget, eftersom det är det bästa för nämnden. Särskilt med tanke på att stämningen i kommunfullmäktige och den lokala politiken just nu är så konfliktfylld, sade Daniel Adborn.

Den 10 juni beslutade kommunfullmäktige att inte ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarsfrihet och att entlediga Daniel Adborn från ordförandeuppdraget. Kommunalrådet Maria Gard Günster (C) utsågs till hans efterträdare. Adborn behöll däremot uppdraget som vice ordförande för kommunstyrelsen fram till årsskiftet 2020/2021.

Hårda ord mot kommunala tjänstemän

Vissa av de politiska nämnderna i Nynäshamn har under lång tid haft problem med ett hårt samtalsklimat. Under hösten blev det tydligt att grälen har gått ut över flera av kommunens anställda tjänstemän – som hade lämnat in anmälningar om arbetsmiljöproblem.

– Tjänstepersonerna anser att förtroendevalda genom direkta påståenden, nedlåtande attityder eller antydningar hängt ut eller ifrågasatt deras hederlighet, opartiskhet och kompetens, bekräftade kommunens HR-chef Linn Marsten när NP ställde frågor om anmälningarna.

Budgeten gick igenom till slut

Den 15 oktober fick den borgerliga alliansen till sist igenom sitt förslag till kommunal budget för 2021. Deras ursprungliga plan var att beslutet skulle fattas i juni.

Kvällens stora överraskning var att allianspartierna drog tillbaka en tidigare aviserad höjning av kommunalskatten, med 30 öre per intjänad hundralapp.

– De ekonomiska förutsättningarna har förändrats till det bättre, jämfört med i våras. Därför är det inte längre nödvändigt att ta ut en högre kommunalskatt. Invånarna ska få behålla sina pengar, sade kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng.

Ville knuffa ut SN ur nämnderna – med hjälp av vildar

Moderaterna i Nynäshamn anställde till hösten den tidigare Sorundanet-företrädaren Aline Varre som sin politiska sekreterare. Något senare meddelande SN-ledamoten Jan-Erik Ljusberg att han också lämnade Sorundanet men – precis som Aline Varre – tänkte sitta kvar i kommunfullmäktige som politisk vilde.

De båda politiska vildarna Varre och Ljusberg hamnade i fokus under slutet av oktober. Orsaken var att den styrande alliansen började att räkna in dem i sitt lokala regeringsunderlag.

Syftet med det var att försöka få en majoritet i flera av de viktiga politiska nämnderna, som skulle väljas om inför 2021. Med hjälp av Varre och Ljusberg ville de borgerliga ta en extra nämndplats, på bekostnad av de båda vildarnas tidigare parti Sorundanet.

– Nu använder sig Moderaterna av två politiska vildar för att försöka knuffa ut oss från platser som vi har fått till följd av valresultatet. Vi är mycket besvikna men inte helt förvånade, det är inte första gången som M försöker med något sådant här, sade SN-ledamoten Per Ranch.

– Jag har lämnat Sorundanet men har valt att stanna kvar i lokalpolitiken för att kunna fortsätta att driva de frågor som vi gick till val på. Jag tycker att jag står fast vid frågorna i det valprogrammet i högre grad än vad Sorundanet gör, sade Jan-Erik Ljusberg.

Förtroendekris fick Pensionärspartiet att lämna samarbete

Pensionärspartiet blev så provocerade av det försöket att de bestämde sig för att säga upp sitt samarbete med allianspartierna, för att i stället närma sig oppositionspartier som Socialdemokraterna.

– Detta anser vi vara en feltolkning av valresultatet 2018, som gav Sorundanet fyra mandat i kommunfullmäktige och därmed rätt till en ordinarie plats och en ersättarplats i dessa nämnder, vilket de nu skulle bli utan. Vi kan inte stödja alliansens förslag, sade Rolf Hofsten (PPiN).

Alliansen försök föll när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick in i en valteknisk samverkan med Sorundanet och Pensionärspartiet. Resultatet av den överenskommelsen blev – i stort – att SN fick behålla sina nämndplatser och att de borgerliga inte fick någon nämndmajoritet.

– Överenskommelsen är en demokratisk samling för Nynäshamn. Grunden för den är att vi alla är överens om att nämndplatser ska fördelas på ett demokratiskt sätt, sade oppositionsrådet Patrik Isestad (S).

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) medgav efteråt de borgerligas initiativ hade misslyckats.

– Nu måste vi komma bort från diskussioner som handlar om politiskt spel. Jag hoppas att vi nu kan hitta nya sätt att samarbeta kring sakfrågor i kommunstyrelsen och nämnderna.

Nya kommunalrådet Mikael Persson (L) träder in

Vid årsskiftet tillträdde en ny person på en av de politiska topposterna i kommunen. Det är Mikael Persson (L), som är ny vice ordförande för kommunstyrelsen. Han ska även leda kultur- och fritidsnämnden och är också tilltänkt som ordförande för den blivande näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

I en intervju med NP i oktober sade han att han tycker att den lokala politiken under 2020 har varit onödigt rörig.

– Invånarna undrar nog vad vi håller på med och den frågan kan jag också ställa mig ibland, sade Mikael Persson.

– Vi har ett nytt politiskt läge, som varken vi allianspartier eller oppositionen har blivit vana vid.