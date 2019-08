Badgäster fyller kalkbrottet med skräp – upprörda grannar: ”Det är vansinne”

Anmäl text- och faktafel

Kalkbrottet i Stora Vika har blivit en allt mer populär badplats. Vikabor vittnar om en tredubbling i besöksantal det här året. En grupp grannar, som vill vara anonyma, har engagerat sig och brukar plocka upp skräp efter slarviga badgäster.

– Det ligger massor med skräp i naturen här. Förra året var vi ute och plockade, men det var i en mycket mindre skala. I år är det vansinne, säger en av de som bor i området.

Vi kan inte ha hela Stockholmsregionens sopor hemma hos oss.

Den senaste helgen har det varit mycket mer än tidigare, säger de. De berättar att det kommer människor från hela Storstockholm för att bada i kalkbrottet, allt från Västerhaninge till Täby.

– Vi kunde räkna till 150 bilar här i området. Den här helgen har jag aldrig sett maken till, fortsätter Vikabon.

– Ryktet sprids. Några killar jag pratade med hörde talas om det i Södertälje, så det sprids i hela Stockholmsregionen. Nu när det är algblomning är alla här och badar, säger en annan.

När NP kommer dit på tisdagen ligger det burkar, kartonger och koppar slängda längs vägen i skogen. I vattnet har det hamnat plastpåsar, engångsgrillar och blöjor. Det ligger även spår av badgästerna på botten invid kanten.

– Det är ju barnfamiljer, det blir man nästan mest förbannad för, vad är det man lär sina barn?

Grannarna brukar ta hem skräpet till sig, men menar att det inte är hållbart längre. Deras soptunnor är fulla.

– Vad ska man göra av det man plockar? Nu lägger vi det i våra soptunnor, men de är ju också begränsade. Vi kan inte ha hela Stockholmsregionens sopor hemma hos oss.

– Någon måste börja ta ansvar för det här området innan det blir förstört. Vill man att det ska ligga utspritt i kalkbrottet och naturen runt omkring eller ska det samlas på ett ställe?

Att inte plocka undan efter sig i naturen är ett brott mot miljöbalken, men eftersom det inte går att hitta vem det är faller ansvaret på fastighetsägaren, säger Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Smohf. Kalkbrottet ägs av ett privat företag och det är alltså de som ska plocka upp skräpet.

– När det är skräp som kommer från folk som bara är där är det väldigt svårt att hitta vem det är. Då blir det per automatik fastighetsägarens ansvar, säger My Minnegård, miljöinspektör på Smohf.

Hon säger att det bara gäller om fastighetsägaren vet om att det har skräpats ner. Det här företaget är registrerat så nära kalkbrottet att ägaren borde veta om att det är nedskräpat, menar My Minnegård.

Smohf har fått in en anmälning den senaste veckan angående nedskräpning i kalkbrottet. I första hand hänvisar de anmälare till att prata direkt med fastighetsägaren.

– Det är oftast det snabbaste sättet att få bukt med problemet. Vi vill att man ska prata med varandra innan vi går in. Ofta vill man göra rätt och då är det inget kul om man får ett klagomål från en tillsynsmyndighet på sig, säger My Minnegård.

Om en fastighetsägare struntar i att göra något och fler klagomål kommer in till Smohf kan de gå in och ställa krav, berättar My Minnegård.

– Men det är en lång process och ibland tar det väldigt lång tid. Om man vill få snabb respons är det bättre att man pratar med varandra, säger hon.

Kommunen vill göra området till ett naturreservat, men grannarna tycker att det går för långsamt. De är oroliga för att kalkbrottet och området runt om kommer att förstöras om det fortsätter såhär. Egentligen får man inte bada i kalkbrottet alls. Men det har folk gjort i alla år, berättar grannarna.

– Det är dags att sätta fart att göra något så att man kan bada legalt. Om det här fortsätter så kommer ju vattnet bli förstört, säger en av grannarna.