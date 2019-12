BESKEDET: Trängselskatten ska gälla fler timmar och bli dyrare – så mycket får DU betala

Bakgrunden till förändringen som nu genomförs är att antalet resenärer ökar i Stockholmsområdet och därmed också köerna. Eftersom att köerna börjar tidigare och tidigare på morgonen kommer trängselskatten tidigareläggas med en halvtimme på morgonen, det vill säga att skatt även tas ut mellan klockan 6.00–6.29.

Trafikverket kommer också utöka antalet dagar per år då trängselskatten gäller. De fem första vardagarna i juli samt dag före vissa helgdagar kommer en avgift tas ut. Sedan delas trängselskatten in i hög- och lågsäsong, med högre belopp för rusningstimmarna på morgnar och eftermiddagar under högsäsong.

Totalt kommer kostnaden per dygn och per bil hamna på högst 135 kronor under högsäsong.

– Trängselskatten är ett styrmedel som gör att trafikanter till viss del lägger om sina resvanor, till exempel genom att ändra tidpunkt för resan, färdmedel, eller målpunkt. En ny betalperiod på morgonen införs, eftersom trängseln börjar allt tidigare på dagen, säger Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket, i ett pressmeddelande.