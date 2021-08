Bianca Kronlöf i ny dramaserie – tvättar pengar med Helena af Sandeberg i ”Deg”

Den 30 augusti är det sändningsstart för serien Deg med Helena af Sandeberg och Bianca Kronlöf i huvudrollerna. Handlingen kretsar kring karaktärerna Malou Sanders och Liana Järvinen, två kvinnor med vitt skilda bakgrunder vars vägar korsas på ett bageri när ett rånbyte på 47 miljoner i kontanter ska tvättas rena.

Malou lever ett perfekt liv men som är på väg mot fullständig katastrof. När allt ser som mörkast ut råkar hon hitta en nedgrävd väska med 47 miljoner. Liana bor hemma hos en vän med sin dotter medan dotterns pappa sitter i fängelse efter ett rån som gick snett. När Liana hotas av det kriminella nätverket som beställt rånet, avslöjar barnets pappa att pengarna finns nergrävda. Men när hon ska hämta dem är pengarna borta. Det blir upptakten i serien som kretsar kring brödbakande, pengatvätt, girighet och hämnd.

För manus och regi står Levan Akin som gjort den prisbelönta långfilmen And then we danced.