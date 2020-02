BILDEXTRA: Flera områden översvämmade – hård vind och ovanligt högt vattenstånd

På grund av det blåsiga vädret är vattenståndet ovanligt högt längs ostkusten. Närmare en meter på onsdagsmorgonen, enligt Sjöfartsverkets digitala tjänst.

I Nynäshamn hade vägar svämmats över. Gångvägen förbi bryggorna i Trehörningsviken i Nynäshamn låg under vatten, liksom en rad bryggor som delvis hade hamnat under vatten. Även vattenståndet i Svandammen och Nickstaviken var ovanligt högt.

– Det var länge sedan vattnet var så här högt. Jag var nere i hamnen i går. Halva däcket på den stora fiskepiren syntes inte, sade Tomas Lindberg på kommunens stadsmiljöavdelning.

– Det har nog stigit en decimeter sedan igår. Men vi ser inte att det är någon fara för allmänheten, sade kollegan Björn Oja.

Torövägen var också drabbad av översvämningar på tisdagsmorgonen. Vid Eknäs gård, söder om Norsbol, låg vägen under vatten då NP:s reporter åkte dit för att fotografera. Men vägen var fortfarande farbar. NP fick också in rapporter om översvämmande områden på Svärdsö och Torö. Till exempel låg en parkeringsplats på södra Svärdsö, vid Bergholmen, helt under vatten.