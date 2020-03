BILDEXTRA: Här är Norviks nya superkranar – är 120 meter höga och väger 2000 ton

I regn och blåst kom de nya super post-panamaxkranarna till hamnen i Norvik. Kranarna, som har varit på väg från Kina sedan den 10 januari, var beräknade att dyka upp runt den 8 mars. Men på grund av vindar och vindkänslighet fick fartyget vänta lite i Engelska kanalen.

Det har varit stort intresse för de nya superkranarna. Fartyget kom in i Nynäshamns skärgård på tisdagskvällen för att lotsas in sista biten på onsdagsmorgonen. Nyfikna nynäshamnare trotsade regnvädret, tog paraplyet och ställde sig på udden för att se de gigantiska kranarna glida in mot hamnen.

Med sina 120 meter i höjd kommer kranarna att skapa en ny siluett för Nynäshamn.

– De är bra mycket större än de vi har i Frihamnen i dag. Det är för att vi har möjligheter att ta emot mycket större fartyg i Norvik, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms hamnar.

Kranarna, som är beställda av containeroperatören Hutchison Ports, väger 2 000 ton styck och kan lyfta drygt 80 ton. De kommer att kunna ta fartyg som är 22 containrar i bredd. Det är i princip så stora fartyg som kan komma in i Östersjön.

– De finns en styrhytt inuti, men tanken är att man ska styra dem från kontoret.

Nu ska kranarna installeras för att sättas i drift när containerhamnen öppnar i maj. Den officiella invigningen var planerad till den 25 juni, men på grund av coronaviruset kan det ändras.

– Vi får se hur det blir, om vi tvingas flytta på den stora invigningen.