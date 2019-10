Bokrecension: 47 kroppar hittades vid uppfostringsanstalten – sanningen om terrorn var länge gömd

En bil bromsar in och stannar till vid vägrenen. Han behöver verkligen få lift. Det är alldeles för långt att gå in till staden. I samma ögonblick som Curtis Elwood kliver in i den obekanta bilen avgörs han öde. Framtiden han drömt om och kämpat för grusas i ett slag.

Det är tidigt sextiotal i södra USA, utanför Tallahassee i Florida. Förtrycket av svarta är öppet och rått, hårt och vidrigt. Martin Luther King Jr har inlett sin kamp. Den unge Elwood har en skiva med Kings viktigaste tal, en julklapp han fått av sin mormor som han lever tillsammans med sedan hans föräldrar bara stack sin väg när han ännu var mycket ung. Om och om igen lyssnar han på orden om värdighet och kärlek, rättvisa och frihet.

Bilen han sätter sig i är stulen. Han döms till att bli skickad till uppfostringsanstalten Nickel Academy. Det blir inga studier, trots alla timmar som han slitit extra i Marconis tobaksaffär för att få ihop till avgifterna, trots att han verkligen har ett gott läshuvud. Den anstalt som Elwood skickas till, och som Colson Whitehead skildrar i sin nya roman ”Nickelpojkarna”, fanns en gång i verklighetens söder men bar ett annat namn.

De ungas lidande, de hårda straffen, dödsfallen, det omänskliga arbetet ute på fälten och i de små fabrikerna – bland annat ett tegelbruk och ett tryckeri – som skolan drev med stor förtjänst, upptäcktes först många år efter att Nickel Academy hade stängts. Det var gravarna, flertalet anonyma och väl gömda i utkanten av området, som på ledde till att verksamheten började undersökas på allvar. 47 kroppar hittades. Deras lidande hade varit enormt.

Sanningen om terrorn och misshandeln av ungdomarna kommer till slut fram, men Nickelpojkarnas liv är för alltid förstört.

I ”Nickelpojkarna” skildrar Whitehead inte enbart tillvaron på uppfostringsanstalten, denna mörka plats av orättvisor, nyckfullt våld, bestraffningar och förtryck, utan förmår i Elwoods öde belysa de svartas kamp under de avgörande decennierna. Efter förra romanen, ”Den underjordiska järnvägen”, och nu ”Nickelpojkarna” framstår Colson Whitehead allt mer som en av de stora skildrarna av det svarta Amerika, förtrycket och fördomarna.

Det är ofta smärtsamt att läsa även om hoppet likväl finns där. Gestalterna kommer mycket nära, Whitehead ägnar sig inte åt idyllisering eller missriktad förädling, utan låter sina karaktärer framträda i helfigur. Den unge Elwood hamnar senare i New York, på det då fattiga Broadway där råttorna är större än katterna och kackerlackorna frodas.

Efter att Elwood första gången hamnat i ”Vita huset”, där de intagna sent om nätterna piskas blodiga och bortom sans och förnuft för förseelser de är skyldiga eller oskyldiga till, börjar hans livsvilja att vackla; hans syn på världen och livet återhämtar sig egentligen aldrig. Han vet inte längre hur han ska lyckas klara av tiden på anstalten. Han deformeras, förändras i grunden.

Alla som hamnat på anstalten formas för livet. Helt fria från det nyckfulla förtrycket, den plågsamma förnedringen, blir de aldrig. Såren i själen sätter sig djupt, mycket djupt.

I inledningen av romanen redogör Colson Whitehead för hur den gömda begravningsplatsen, över fyrtio år senare, upptäcktes av en tillfällighet. Sanningen om terrorn och misshandeln av ungdomarna kommer till slut fram, men Nickelpojkarnas liv är för alltid förstört.

Med ”Nickelpojkarna” har Colson Whitehead skrivit en omskakande och samtidigt ytterst varmt mänsklig skildring av ännu ett av de mörka kapitlen i förtryckets historia.

*

LITTERATUR

Colson Whitehead

”Nickelpojkarna”

Översättning: Niclas Nilsson

(Albert Bonniers förlag)