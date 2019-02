Bar and Burgers flyttar till centrum – och blir större: ”Vi har haft kö utanför restaurangen”

Anmäl text- och faktafel

I 2,5 år har Thomas Cederblad och Rose-Marie Englund Cederblad drivit Bar and Burgers på Nynäsvägen i Nynäshamn. Utöver restaurang har Bar and Burgers snabbt etablerat sig som nöjeslokal för after works och företagsevent med spel som shuffleboard, dart och biljard. Dessutom har man licens för stora sportsändningar.

För två år sedan tredubblade krögarparet ytan när man tog över grannlokalen. Men nu är de trångbodda igen.

– Vi har haft kö utanför restaurangen på helgerna. Det är inte bra, varken för oss eller gästerna. Så i över ett år har vi diskuterat har vi ska kunna utvecklas, säger Thomas Cederblad.

De tog kontakt med Retail & Properties som jobbar med etablering och uthyrning av lokaler och fick på så sätt kontakt med Jan Irenmark som äger fastigheten på Fredsgatan.

Den aktuella lokalen är 350 kvadratmeter i två plan och ligger granne med Polisen. Jan Irenmark har hållit på länge och velat göra något som är bra för centrum, berättar han.

– Jag har haft flera intressenter, men ingen har velat ha det övre planet. Jag var redan på gång med att sätta igen trapphuset och bygga lägenheter på övervåningen, när Retail & Properties hörde av sig, säger han.

– Det här är precis vad vi behöver i centrum, något som är öppet på kvällar och helger så att det blir liv och rörelse. Och det har redan givit ringar på vattnet, nu har andra företagare i centrum börjat prata om att utöka sina tider lite, säger Jan Irenmark.

Från 55 sittplatser går man till cirka 80. Framför allt blir köket större. Det är alldeles för litet som det är i dag, säger Thomas Cederblad.

Det här är precis vad vi behöver i centrum, något som är öppet på kvällar och helger så att det blir liv och rörelse.

Efter flytten är planen att Bar and Burgers ska ha öppet sju dagar i veckan. Det blir också lunchservering måndag till fredag.

– Ja, vi kommer att bredda menyn, så vi kommer att servera dagens lunch men på Bar and Burgers sätt, säger Rose-Marie Englund Cederblad

Mycket ska klaffa med tillstånd och stora ombyggnationer innan flytten kan gå, men målet är att öppna 1 juni så att man är på plats i sommar.

Paulin Sunesson, centrumledare i Nynäshamns stadskärneförening, är nöjd och glad för att planen med Bar and Burgers nu går i lås.

– Det är det här vi jobbar för, en bra mix av verksamheter och utökade öppettider på kvällar och helger. Det gör att kunderna känner sig trygga med att centrum är öppet och det ökar möjligheterna för att andra aktörer flyttar hit. Att det är kvällsöppet ökar också tryggheten både för boende och för butikerna i centrum.