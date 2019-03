Puben får inte servera öl – men uppmanas söka nytt tillstånd

Anmäl text- och faktafel

En pub i irländsk stil med en enklare meny, ett bredare ölsortiment och levande musik skulle i höstas öppna i Moulin Rouge tidigare lokaler vid "kyrkbacken" i Nynäshamn. Men öppnandet har dröjt, eftersom tillståndet att servera alkohol har gjort detsamma.

När en pub ska öppna krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen, vilket beviljas eller nekas av kommunen. Servering av alkohol anses som en socialt ansvarsfull uppgift, och därför måste personerna bakom det bolag som söker serveringstillståndet lämna in en rad dokument för att visa sin lämplighet.

Nynäshamns kommuns socialnämnd beslutade i slutet av november att inte bevilja The Iron tillstånd, eftersom alla begärda handlingar inte hade kommit in. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten och nyligen kom domen. Där framgår det att rätten tyckte att kommunens gjorde rätt i att neka bolaget tillstånd utifrån det underlag som hade kommit in.

Förvaltningsrätten skriver i domen att "bolaget har bevisbördan för sin lämplighet och att ta fram nödvändigt underlag", men också att "inget hindrar bolaget från att ansöka om serveringstillstånd på nytt och att då ge in samtliga handlingar som krävs."