Chock när PRO i Ösmo ordnade adventskaffe – ny p-avgift förargar medlemmarna

Äntligen solsken efter ett mörkt och rekordregnigt november, vilket föranledde mig att ta en promenad till PRO-lokalen på Mejerivägen 2. Där brukar vara fullt med parkerade bilar men konstigt nog var det alldeles tomt.

Jag fick syn på en ny skylt. Vilken chock! Man har kunnat parkera gratis utanför PRO men nu har Nynäshamnsbostäder infört en avgift. Som det inte var nog kräver man att betalningen ska göras via en mobilapp, som man ska ladda ner. Kostnad för parkering är 10 kronor per timme eller 80 kronor per dygn. Jag har ingen mobil, som jag kan ladda en app på. Hur ska jag kunna betala? Vi är många i min situation, som inte har denna typ av mobil och som dessutom har svårt att gå och som behöver bilen. Ska vi inte längre kunna delta i PRO:s aktiviteter?

AB Nynäshamnsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag. Bolaget ska i sin bostadsproduktion och bostadsförvaltning medverka i utvecklingen av goda och socialt trygga boendemiljöer och därvid främja mångfald och valfrihet. Denna typ av betalningsbestämmelser stänger ute många människor från sociala miljöer. De blir isolerade i sina hem. De nya rutinerna har införts från den 27 november. I Ösmo finns Nynäshamnsbostäders områden på Mejerivägen 2-8, Nyblevägen 19-21, Tallvägen 10-23 och Torgvägen 2-12.

Vi har inte blivit informerade om denna förändring. Vår ordförande Inga-Britt Brage gjorde en förfrågan hos vår granne, som bedriver en restaurangverksamhet. Inte heller de har blivit informerade. Om deras kunder inte kan parkera som tidigare kommer det att påverka deras omsättning negativt.

I vår lokal serverades adventskaffe med hembakade saffransbullar och dito sockerkaka – saffran är en god och användbar krydda. Jag använder den gärna i matlagning. Det fanns massor av vackra hantverk att handla och man kunde även fynda bland loppissakerna.

En fin korg var högsta pris i lotteriet. Barbro Stålered hade ordnat så att vi fick den från en sponsor och under stor spänning kontrollerades, vem som hade vunnit. Jo, det var Birgitta Karlsson, som välförtjänt vann! Vi gratulerar!

Ulla Laiho, PRO Ösmo