De äldre tittade på Luciatåg – då passade tjuvarna på

En person ur personalen på äldreboendet Tallåsen kom i fredags eftermiddag på en okänd person inne i ett av rummen. Den boende var då inte på sitt rum, utan satt tillsammans med de andra äldre för att fira lucia.

– Det visade sig att två okända personer under tiden hade smugit sig in och gått in hos två av de boende, säger kriminalinspektör Anneli Gustafsson på Nynäshamnspolisen.

Gärningsmannen sprang ut genom en balkongdörr och försvann från platsen tillsammans med en kumpan. Klockan var då cirka 16.50.

På måndagsförmiddagen var det inte klart vad som stals från rummen. Men brottet rubriceras som grov stöld. De drabbade är båda i 90-årsåldern.

– Tekniker var på plats och gjorde en brottsplatsundersökning. Vi får hoppas att det ger någonting, säger Anneli Gustafsson.

Polisen söker även vittnen som har gjort iakttagelser i trakten kring äldreboendet Tallåsen på Kyrkvägen, eller sett något misstänkt på annan plats i Ösmo mellan klockan 14 och 17 på Luciadagen.