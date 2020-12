De gör upp i kvällens Idol-final: "Många har försökt skapa en rivalitet"

Det blir inget Globen, och ingen publik. Ändå ska en vinnare koras i "Idol" 2020. Under finalveckan hålls finalisterna Nadja Holm och Paulina Pancenkov isär för att minska risken för smitta. När TT når Nadja Holm över telefon har de precis gjort intervjuer i TV4-huset.

– Det var härligt att få hänga lite med Paulina, vi är egentligen isolerade eftersom hon inte har antikroppar, så den lilla tiden vi har fått tillsammans är jag nöjd över, säger Nadja Holm.

Under semifinalen tvingades först Nova Luther och sedan den tidigare förhandsfavoriten Caspar Camitz att lämna tävlingen. I stället fick en chockad Paulina Pancenkov höra att hon knipit den sista finalplatsen.

– Det går inte att smälta att det är final nu, det känns som vilken fredag som helst. Det känns liksom inte på riktigt, det är helt sjukt, säger hon.

Under finalen kommer idolerna att sjunga tre låtar var: en låt som de har sjungit tidigare under tävlingen – fast den här gången med dansare och pyroteknik och ett eget val. Och så klart årets vinnarlåt, som är skriven av jurymedlemmen Alexander Kronlund.

– Den största utmaningen är nog vinnarlåten, eftersom det är en låt som inte finns än. Man behöver göra allting själv, även om den är skriven och klar och så, säger Nadja Holm.

Paulina Pancenkov är inne på samma spår.

– Jag måste lära mig texten, och det är någonting man inte uppträtt med innan. Jag tror det blir min utmaning, säger hon.

Oavsett vem som vinner fredagens final blir det första gången sedan 2014 som en kvinna tar hem tävlingen. Enligt idolerna själva spelar det inte så stor roll vem som kniper förstaplatsen.

– Helt ärligt, jag bryr mig inte så mycket om vem som vinner, jag kommer att ha samma känsla ändå. Vinner Nadja kommer jag att vara lika glad, säger Paulina Pancenkov.

– Jag tycker att jag och Paulina redan har vunnit eftersom vi står där. Många har försökt skapa en rivalitet mellan oss, "hur mycket vill du vinna över Paulina?", men vi är goda vänner och jag kommer att vara glad oavsett, säger Nadja Holm.

I år sänds det sista avsnittet från den vanliga "Idol"-studion, publikfritt. Den vanliga konsertarenan Globen har gjorts om till padelhall.

– Det är svårt att förställa sig hur det är att stå där. Det är tråkigt att inte ha publik, samtidigt är det svårt för alla musiker att få gig just nu. Vi får stå varje fredag på en av Sveriges största scener, det är väldigt uppskattat, säger Nadja Holm.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Veckans låtar i "Idol"

Paulina Pancenkov sjunger:

"Side to side" – Ariana Grande

"Hurt" – Christina Aguilera

Vinnarlåten "(Better get) Used to me”

Nadja Holm sjunger:

"Freedom" – Beyoncé, Kendrick Lamar

"Never enough" – Loren Allred (The greatest showman)

Vinnarlåten "(Better get) Used to me”