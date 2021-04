Debatt: "Allianspartierna gör de kommunanställdas arbetsmiljö sämre"

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari kunde vi se hur Nynäshamns borgerliga allians på nytt tog ett beslut som sent ska glömmas! Kanske framför allt av de kommunanställda, men preliminärt även av aktiva inom kommunens föreningsliv.

De borgerliga röstade då igenom ett förslaget, att säga upp de sammanträdeslokaler i Folkets Hus som kommunen sedan många år tillbaka hyr som sammanträdeslokaler. Framför allt till underlättnad för kommunanställda med sina arbetsplatser förlagda till kommunhuset, men även till fromma för delar av det lokala föreningslivet som nyttjar samma lokaler kvällstid och helger och som nu i och med detta kan komma att drabbas av ökade hyreskostnader.

När det gäller uppsägningen av sammanträdeslokalerna presenterade Allianspartierna en så undermålig utredning inför de fackliga organisationerna, att de avslog förslaget, underkände utredningen och istället föreslog en fördjupad utredning.

Orsaken till att kommunen har hyrt sammanträdeslokaler i Folkets Hus är att det är brist på sammanträdeslokaler i kommunhuset. Under det senaste året mycket på grund av den rådande pandemin, har lokalerna dock endast nyttjats till 55 procent - eller i pengar mätt till ett värde av 621 500 kronor av de 1 130 000 kronor som hyresavtalet kostar per år. Av detta kan det då konstateras, att 508 500 kronor förblivit outnyttjade under 2020.

När nu lokalerna är uppsagda föreslår Allianspartierna, att de kommunanställda istället skall använda sig av sammanträdeslokaler som ligger tre kilometer från kommunhuset. Enligt Google Maps reseprogram tar det i restid från kommunhuset med bil 8 minuter, cykel 11 minuter, buss 17 minuter och att gå 37 minuter. Hur de anställda ska ta sig till lokalerna framgår inte av Alliansens utredning.

Under föregående år användes lokalerna i Folkets Hus 291 gånger. Att förflytta sig från sin arbetsplats innebär viss omställningstid. Uppskattningsvis cirka 20 minuter när man packar ihop kontoret och sedan packar upp när man kommer fram. Om man lägger till de 20 minuterna till exempelvis 37 minuter, handlar det om minst en timme som anställda använder sig av för att förflytta sig. Vid en timlön om cirka 200 kronor och sociala avgifter om 50 procent inkluderande semesterlön, försäkringar med mera innebär det om det är sex personer per sammanträde a 291 gånger en kostnad i outnyttjad arbetstid på 523 800 kronor.

Vi socialdemokrater påstår inte att vår uträkning är fullständigt korrekt, men den visar ändå på hållbara argument för den återremiss och en bättre utredning som vi yrkade på innan avtalet sades upp. Vi socialdemokrater vill ta vårt ansvar för att kommunen skall vara en effektiv och bra arbetsgivare med både en god arbetsmiljö och tillika god stämning bland de anställda. Det är ytterst tveksamt om de borgerliga partierna känner samma ansvar, eller kan det vara av rent ideologiska skäl som man säger upp avtalet?

Om vi går till den nya borgerliga samarbetspartnern Sverigedemokraterna som också de röstade för en uppsägning av lokalerna, måste man nog utgå ifrån att uppsägningen framförallt är av ideologisk natur. Detta då Folkets Hus rörelsen centralt har uppmanat de lokala Folkets Husföreningarna, att inte hyra ut lokaler till Sverigedemokraterna. Detta på grund av att partiet som sådant inte står för alla människors lika värde. Andra delar av borgerligheten verkar dessutom ibland tro att Folkets Hus är en del av socialdemokratin och inte en fri och självständig förening och juridisk person. Något som kanske också spelar in? Vi inom socialdemokratin kan endast konstatera, att de i så fall är tämligen oupplysta om sakernas faktiska tillstånd.

Christer Dahl (S), ordförande för Socialdemokraterna i Nynäshamn

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition