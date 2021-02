Debatt: "Flera rationella skäl för Stockholms Hamnar att investera i Norvik"

Lena Dafgård och Per Ranch (SN) påstår (NP 29/1) att drivkraften för att anlägga Norvik hamn är att Stockholms stad skulle vinna mer på skatteintäkter från nya invånare än vad sjötrafiken i Frihamnen genererar.

Det är möjligt, men en viktig drivkraft var att utvecklingen av sjöfarten under lång tid har gått mot allt större fartyg. De stora fartyg, som måste passera Stora Bält för att komma in i Östersjön kan komma in till Norvik, men inte till Frihamnen i Stockholm.

Vi ser då och då här i Nynäshamn kryssningsfartyg som är för stora för att kunna gå in till Stockholm. Farleden in till Norvik är lättnavigerad. Ska stora fartyg in till Stockholm är det en lång och, på många ställen trång, passage de måste passera. Med allt fler nöjesbåtar, många med hög fart, i skärgården är risken för olyckor inte försumbar.

Man kan fråga sig om vi behöver stora fartyg. Lite förenklat, både transportekonomi och energieffektivitet blir bättre ju större fartygen är. Driftskostnader och energiåtgång växer inte direkt proportionellt mot fartygsstorleken.

Det är många år sedan Norvik hamn började planeras. Tyvärr verka det som om Trafikverket, och andra berörda myndigheter inte hört talas om detta.

Bo Persson (L)