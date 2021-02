Debatt: "Fotbollsprofilen är ett kostsamt projekt"

I juni 2018 skrev vår kommun på ett avtal med AC Milan att de får driva ett fotbollsprojekt i vår kommun. I projektets avtal står bland annat att de ska ta emot 25-90 elever i årskurs 6-9 och på gymnasiet. Även elever från andra kommuner ska kunna söka till profilen.

Fotbollsprofilen kostade 2020 1,3 miljoner kronor och 41 elever deltog. Det betyder en kostnad på 34 000 kronor per elev. Kommunen betalar lika mycket oavsett hur många elever som deltar. Det är endast sex flickor och från andra kommuner är det bara fyra elever. All träning och alla matcher sker före och efter skolan. Eleverna ska erbjudas minst två träningstillfällen om minst en timme per vecka. Träningen ska erbjudas på orterna Ösmo och Nynäshamn.

Vi reagerar på att det inte finns några riktlinjer i avtalet som andra kommuner med liknande avtal har. Riktlinjer kan till exempel vara: Vilken värdegrund har fotbollsprofilen? Hur följer man barnkonventionen, som är lag?

Vår kommun har flera föreningar som bedriver fotbollsverksamhet, till exempel Ösmo GIF, Sorunda IF och Nynäshamns IF. Deras verksamheter finansieras med statliga och kommunala bidrag samt med intäkter från medlemmarna. Ösmo GIF har exempelvis 16 fotbollslag, allt från knattelag till årskurs 9. Till skillnad från fotbollsprofilen, som har elitsatsning, är alla elever som vill vara med i Ösmo GIF välkomna. Alla som tränar och arbetar i föreningarna är ideella krafter.

Det är anmärkningsvärt att ingen av fotbollsföreningarna i kommunen fick komma och presentera vad de kan erbjuda kommunens elever, innan avtalen skrevs. Fotbollsprofilens representant och tränare fick däremot besöka nämnden för att presentera projektet. Innan beslut om ytterligare förlängning inför 2021-22, trots begäran från SN, avslogs vårt tilläggsyrkande i barn- och utbildningsnämnden (BUN) om att kommunens fotbollsföreningar kunde komma och presentera sina verksamheter och vad de kan utveckla inom föreningens ramar.

Vi i SN har ingenting emot idrott, tvärtom, men med tanke på att vi bor i en kommun som måste minska utgifterna inom många av vår kommuns verksamheter, inte minst skolan, ser vi inte att det finns utrymme för profilverksamhet för 1,3 miljoner.

Vi tänker bland annat på att lärare har sagts upp, att läromedel saknas, att inte alla elever som behöver stöd får det och så vidare.

Vi i SN är inte insatta i vad som föranledde beslutet, då vi inte fanns med i BUN på den tiden. SN förstår inte varför kommunen beslutar att förlänga avtalet, när vi måste krympa kostnaderna för kärnverksamheterna i vår kommun, eftersom Alliansen och SD i bestämde att kommunalskatten inte skulle höjas för 2021, trots besparingar i i barn- och utbildningsnämndens verksamheter på cirka 30 miljoner under 2019.

Nu hoppas vi att utredningen, som ska göras om profilverksamhet, kommer fram till att det ska vara lokala föreningar som får uppdragen i fortsättningen i stället. Vi vill att våra skattemedel används till verksamheter i vår kommun, som idag har en svår ekonomisk situation.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Åse Hermansson, ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Lena Dafgård, ledamot i barn- och utbildningsnämnden