Debatt: Hoppas socialdemokratin i opposition kommer till sans

Den som läst Nynäshamnsposten det senaste året kan knappast undgå att märka att det inom Nynäshamnspolitiken det senaste året inträffat något av en revolution. Efter 103 år regerar inte längre det socialdemokratiska partiet i vår kommun. Självklart skapar det frustration inte minst hos de politiker som vant sig vid att det är vid Arbetarkommunens möten som man bestämmer den politiska inriktningen.

När jag för tio år sedan flyttade från Botkyrka till Nynäshamn hade jag under många år varit politisk aktiv inom folkpartiet och haft en rad förtroendeuppdrag i kommunen. När det gäller den politiska partistrukturen finns en rad likheter mellan dessa två kommuner. Men med en tydlig skillnad. I Botkyrka har vid flera tillfällen under den senaste hundraårsperioden ett antal ”maktskiften” skett. Jag anser att till en frisk och levande demokrati hör att regelbundna maktskiften sker. Det handlar då inte bara om att det innebär en ny inriktning på politiken utan också om att ett maktskifte har ett värde i sig själv. En regerande majoritet som lever under hotet att vid nästa val kan en annan majoritet ta över ansvaret för att styra kommunen skärper den politiska ledningen av ett enkelt skäl, nämligen att en förlust av makten innebär också att den tillträdande nya majoriteten får möjlighet att på ett nytt sätt lära känna vad som skett under den senaste mandatperioden.

Det finns alltid ett visst mått av nödvändigt ”hemlighetsmakeri” i det politiska hantverket. När jag sedan började lära känna politiken i Nynäshamn utifrån dåvarande folkpartiets position, som en del av en majoritet som dominerades av socialdemokraterna hävdade jag tidigt att detta kan inte fortsätta, inte minst för demokratins skull. Denna grundhållning har jag haft hela tiden, men trots detta tillstyrkte jag att Liberalerna fortsatte samverkan med Socialdemokraterna även förra mandatperioden då jag insåg att det var enda möjligheten att få till en fungerande majoritet. Det blev också så och liberaler fick genomslag för en del viktiga beslut och i stort uppträdde också socialdemokraternas företrädare schyst och hederligt.

Jag har dessutom erfarenhet av liknande maktskiften som det som skett i Nynäshamn. Då den s.k.” Ädelreformen” skulle genomföras i kommunerna var jag ordförande i Socialnämnden i Botkyrka. Nu efteråt kan jag konstatera att en del av de svåra beslut vi var tvungna att ta då hade knappast varit möjliga utan samverkan med den socialdemokratiske gruppledaren i socialnämnden och tidigare kommunfullmäktiges ordförande Manfred Karlsson. Denna typ av konstruktivt samarbete mellan majoritet och opposition förekommer till förmån för beslut som gynnar medborgarna i en kommun i de flesta av vårt lands kommuner.

Men än en gång, maktskiften är nödvändiga i en vital demokrati. Om det inte skulle förekomma skulle det enligt min mening innebära att ett av demokratins viktigaste fundament, ”skifte vid makten” hotar att krackelera. Därför är jag personligen glad för att ett maktskifte kommit till stånd, men kan också förstå den frustration som ledande företrädare för socialdemokraterna ger uttryck för genom en rad som jag tycker desperata utspel. Förhoppningsvis kommer ”tiden att läka alla sår” och att också dagens socialdemokrati i opposition kommer till sans. En vital demokrati förutsätter en konstruktiv och jag skulle vilja säga sansad opposition som också visar respekt för den goda vilja som varje majoritet enligt min mening präglas av och dessutom en beredskap till samarbete och kompromisser i beslut som till sist gynnar kommunens alla innevånare.

Bernt Wåhleman (L)

Utan några politiska uppdrag i Nynäshamns kommun

