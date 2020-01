Debatt: "Kommunens erbjudanden till Binomen var inte seriösa"

Svar till Harry Bouveng angående Binomen.

Nu är det så här Harry, ditt minne sviker dig. Det var du som ringde upp till Binomen i slutet av januari (det finns dokumenterat) och framförde det jag tidigare sagt att det skulle kosta 500-800 tusen kronor i plankostnad, kommunen skulle förlora 30-40 miljoner och att fastighetsägaren skulle göra stora förluster på sin fastighet.

Det var efter detta samtal som Binomen kom överens om intentionsöverenskommelse om att flytta till andra lokaler. Det råder väl ingen tvekan om att vem som helst skulle gå med på detta avtal efter denna påtryckning av ekonomiska kostnader om man stannade kvar i lokalerna?

Sedan säger du att Binomen fått 17 olika förslag på lokaler men de flesta av förslagen har kommunen sedan tagit tillbaka men jag ska gå in på ett par. Bland annat var det Fagerviks skola, om man nu hade tagit det förslaget hade föräldrarna sammantaget behövt köra 50-60 tusen mil om året för att lämna och hämta sina barn. Binomen är en friskola och har inte skolskjuts till sina elever.

Ett annat exempel, det är att man fått förslag på tomter. En tomt låg nära järnvägen, en annan tomt var svår att bygga på, man måste påla för grunden och den tomten ligger i Segersäng. Det är några av förslagen som kommit fram och som för mig är helt olämpliga. Det slutliga som man godtog var Tallbackaskolan och den skulle ha varit lämplig vid en första anblick men man hade inte förankrat eller pratat med de som använder skolan.

Sedan visade det sig att lokalerna inte var lämpliga på grund av fuktskadorna i intilliggande utrymmen och framtiden mycket oviss och inom kort kanske skolan skulle bli en arbetsplats. Ledning, personal och fack vill helst använda de lokalerna till sin egen verksamhet fram tills dess att Tallbackaskolan rivs eller byggs upp igen.

Det är ingen som vill tvinga sig in i en sådan uppgörelse när det finns risk om framtida problem. Det förslaget skulle då innebära att kommunen skulle hyra ut sina egna lokaler för 800 kronor per kvadratmeter och sedan behöva hyra egna lokaler till skolans verksamhet till en kostnad av kanske upp till 2 000 kronor per kvadratmeter. ”Ebberöds bank”, hur klokt hade det varit?

Harry, du skrev att jag hade ett stort ansvar under tiden som kommunalråd. Naturligtvis! Det ansvaret tog jag.

Jag minns att jag fick en föredragning 2010 om Binomen och där sa man mig att nu var det helt klart med Binomen. Man sade att nu hade kommunen gett bygglov och att bygglovet skulle bli permanent 2015 och med det svaret nöjde jag mig med. Den som var närvarande vid det tillfället var förvaltningschefen och en av hans medarbetare.

Harry, jag håller mig till sanningen men om du vill fortsätta att förvanska sanningen så skall jag ställa upp och rätta dig i de här frågorna även nästa gång du kommer med inlägg.

Leif Stenquist, före detta kommunalråd