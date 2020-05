Debatt: "Kultur- och fritidsverksamheten riskerar att bli strykpojke på nytt"

Kultur- och fritidsverksamheten i Nynäshamns kommun riskerar att bli strykpojke på nytt! På annat sätt kan man helt enkelt inte tolka den styrande minoritetens intentioner när man går ut och deklarerar, att man avser att slå ihop kultur- och fritidsnämnden med barn- och utbildningsnämnden från och med 2021-01-01!

Vem är då jag att påstå det? Jo, i egenskap av kommunens kultur- och fritidschef mellan 2003 och 2014 har jag hunnit med, att vara med ett helt varv! Det vill säga, ha fungerat som ytterst ansvarig för kommunens kultur-och fritidsverksamhet under såväl barn- och utbildningsnämndens ansvar som under kultur- och fritidsnämndens.

Under åren 1999-2004 låg ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten på barn- och utbildningsnämnden. Detta efter, att man från och med 1999 avvecklat hela kultur- park- och fritidsförvaltningen och fört över vissa delar av verksamheten till barn- och utbildningsförvaltningen och andra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under de år som jag hann arbeta som kultur- och fritidschef under barn- och utbildningsnämndens direkta ansvar, det vill säga 2003-2004 genomfördes stora och kännbara neddragningar inom kultur- och fritidsverksamheten. Detta samtidigt som man i samband med nämndsammanträdena sällan eller aldrig lyfte några frågor som handlade om kultur och fritid utan alltid bara olika skolfrågor. Under dessa år hann jag även uppleva, att man lyfte ekonomiska medel direkt från kultur- och fritidsavdelningens budget och över till skolans. Som kultur- och fritidschef var detta givetvis oerhört frustrerande.

Som tur var kom saker, att förändras. Från och med 2005 infördes kultur- och fritidsnämnden och äntligen vändes trenden. Jag minns, att jag blev uppringd av det då nytillträdda kommunalrådet Ilija Batljan som oroade sig över kultur- och fritidsverksamhetens minst sagt knappa budget som lovade omedelbara budgetförstärkningar om jag bara kunde komma med några goda idéer till vad som behövde göras. Jag fick några timmar på mig och ringde sedan upp och lämnade mitt förslag som bemöttes positivt varvid kultur- och fritidsverksamheten omgående stärktes ekonomiskt!

Resten är historia, de kommande åren därpå anlades tre konstgräsplaner och två nya idrottshallar samtidigt som en kulturbuss inskaffades, simhallen renoverades och särskilda medel avsattes för öppna kulturella aktiviteter. Ett rejält lyft mot tidigare möjliggjort genom goda politiska krafter bestående bland annat av nämnde Batljan, men även liberalen Leif Stenquist även han kommunalråd, som både visade stor förståelse för kulturen och fritidsverksamhetens positiva inverkan på samhället!

Vad vore vårt land utan till exempel föreningslivet inklusive idrottsrörelsen som både bidrar till, att dana oss som människor, lär oss att samarbeta, utöva demokratiska arbetsformer och fostrar oss såväl fysiskt som psykiskt när det fungerar som bäst?

Att därför slå ihop kultur- och fritidsnämnden med barn- och utbildningsnämnden är, att upprepa begångna misstag och skjuta sig själv i foten. En sådan åtgärd riskerar, att tämligen omgående på nytt göra kultur- och fritidsverksamheten till kommunens strykpojke. Koalitionen mellan M, KD, C och L måste tänka om. Om inte så får vi hoppas, att åtminstone resterande partier gör gemensam sak och ser till att stoppa detta innan det genomförs!

Christer Dahl (S), före detta kultur- och fritidschef