Debatt: "Mindre detaljstyrning ger vårdcentralerna bättre förutsättningar"

En fungerande primärvård är grundbulten för att vården som helhet ska hålla en hög kvalitet. Vårdcentralerna är och ska vara patientens väg in i sjukvården.

Under många år har Centerpartiet verkat för en högre andel fast ersättning istället för besöksersättning, detta genomförs nu! Det innebär att vårdcentralerna får större möjlighet att jobba såsom de själva ser skapar en god vård och bäst tillgänglighet. De kan ta ett helhetsgrepp och låta patienternas medicinska behov och önskemål vara det som avgör om en patient behöver komma in för ett fysiskt besök eller om det går att lösa via telefon.

Den blågröna koalitionen dubblerar ersättningen för de vårdcentraler som väljer att ha öppet mer än 5 timmar extra i veckan utöver ordinarie öppettider som är 8-17 på vardagar. Dessutom införs en ny nivå där de som har öppet mer än 10 timmar extra per vecka får 780 000 extra per år. Genom detta hoppas vi stärka drivkrafterna så fler väljer att ha kvälls- eller helgöppet.

Ersättningssystemen inom sjukvården i Stockholm bygger på tillit men också uppföljning av ingångna avtal. Regionen arbetar nu med att införa en jämförare där du som patient kan se och jämföra olika vårdcentraler och hitta den som passar dig bäst.

Genom att minska detaljstyrningen skapar vi bättre förutsättningar för varje vårdcentral att arbeta på det sätt som blir bäst för både patienter och personal!

Christine Lorne (C), sjukvårdstalesperson för Centerpartiet i Region Stockholm